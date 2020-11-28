Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

28.11.2020 01:51
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

ADANA'da bir kargo şirketine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADANA'da bir kargo şirketine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi ile Egebağatur Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muhammet Nuri Ö. yönetimindeki 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekibini sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç ve servis minibüsünde yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Muhammet Nuri Ö., ifade için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adana Yüregir, İtfaiye, Kozan, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?
Türk SİHA ve İHA'ları eski Yunan ajanını korkuttu Türk SİHA ve İHA'ları eski Yunan ajanını korkuttu         
00:10
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:47
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 02:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei