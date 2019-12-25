Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti.

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir- Çanakkale kara yolunda M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyon sağ şeritte durunca, arkasından gelen A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan servis minübüsü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.C., S.U., F.Y., S.M., E.K., S.E. isimli 6 zeytin işçisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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