Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Metin T idaresindeki 16 S 6078 plakalı servis aracıyla ile Ahmet H idaresindeki 16 MA 0558 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Ahmet H.'nin durumunun kritik olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.