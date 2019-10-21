Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum- Çat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.'nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


Kazada yaralanan Abdulbari Ç., Cumali A., Ahmet A. ve Sami U. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum, Çat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]