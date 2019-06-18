Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolu Ormanköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 AEP 554 plakalı servis minibüsü ile Ormanköy istikametinden Akyazı istikametine doğru çıkmakta olan 54 TT 379 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savruldu. Araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonucu her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Sakarya, Akyazı, Güncel
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