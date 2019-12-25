Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun tipinin neden olduğu kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir pikap çarpıştı.

Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun tipinin neden olduğu kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kürsiyen bölgesinde meydana kazada, yoğun tipinin de etkisiyle işçileri taşıyan bir minibüs ve pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralanırken, yoğun tipiye rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekipleri yaralılara müdahale etti.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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