Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu
'nun Sakarya
kesiminde hava alanına yolcu taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'na yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BBY 053 plakalı servis minibüsü, Arifiye
mevkisinde aşırı yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak 34 KL 1586 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolcular ise başka araçla hava alanına götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.