Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hava alanına yolcu taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hava alanına yolcu taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BBY 053 plakalı servis minibüsü, Arifiye mevkisinde aşırı yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak 34 KL 1586 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcular ise başka araçla hava alanına götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, İstanbul'daki Seçmenine "CHP'nin Adayı İmamoğlu'na Oy Verecek misiniz?" Diye Soracak Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor

Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:08:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]