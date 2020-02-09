Servis minibüsü kar küreme aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis minibüsü kar küreme aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Servis minibüsü kar küreme aracına çarptı: 1 yaralı

53 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEyüpsultan, Kemerburgaz yolunda servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran İBB'ye ait kar küreme aracına çarptı.

Servis minibüsü kar küreme aracına çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan, Kemerburgaz yolunda servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran İBB'ye ait kar küreme aracına çarptı. Kaza sonrası hafif yaralanan servis sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan'da sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana kaldı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LEG 132 plakalı servis minibüsü Kemerburgaz yolunda Karayolları Denetim İstasyonu girişinde park halindeki İBB'ye ait kar küreme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı. Kar küreme aracının sürücüsü durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de bir süre araçta inceleme yaptı. Kazaya karışan servis minibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:09 Kaynak: DHA
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