Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayisi Bölgesi'nde (GOSB) bir fabrikanın vardiya işçilerini taşıyan Samet A. idaresindeki minibüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolde çıkarak İnönü Mahallesi Eşref Bitlis Parkı mevkisinde park halindeki 34 ZR 4876 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan Kamil Tütüncü, Uğur Erdem, Yunus Toprak ve Mahmuthan Köksalan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tek şeritten sağlanan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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