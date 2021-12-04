Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü karşı şeride geçerek temizlik kamyonu ile çarpıştı. Servis minibüsünde bulunan 7 işçi ve servis şoförü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 işçiyi taşıyan Burakcan Bostan idaresindeki 31 ABM 600 plakalı Ford marka servis minibüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Savrulan minibüs belediye temizlik kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, 7 işçi ve sürücüyü olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların 6'nın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.