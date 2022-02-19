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Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

19.02.2022 22:43

Çorum'da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ö. idaresindeki 26 BK 209 plakalı tırın stepne lastiğinin yerinden çıktığını fark etti. Adnan Ö. tırı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erdal G. (49) yönetimindeki 19 ACD 160 plakalı servis minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların iharı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Tugay Göktürk/İHA)

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı
Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı
Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

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Ankara, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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