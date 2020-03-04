Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2) - Son Dakika

Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2)

6 saat önce

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİManisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2), System.String[]

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin servis minibüsündeki işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) olduğu bildirildi. Yaralanan 8 kişinin de minibüsündeki işçiler olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen Leyla Şen ve Meryem Kocu'nun opağı

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),


Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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