Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı
1 saat önce
Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne
Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)'nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)'nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.
Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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