Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı, System.String[]
Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)'nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)'nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.

Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Girne, Esentepe Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı! Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]