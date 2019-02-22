Servis Minibüsünde Yangın
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangında dumandan etkilenen sürücü hastanede tedavi altına alındı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangında dumandan etkilenen sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait Kemal Akkonk idaresindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsü Ziya Gökalp
Caddesi'nde seyir halinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Akkonk, minibüsünü kenara çekip yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Akkonk, 112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Akkonk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:13 Kaynak: AA
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