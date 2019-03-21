Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsünden Düşen Liseli Kız, Yaralandı

Servis Minibüsünden Düşen Liseli Kız, Yaralandı

30 dakika önce

ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı.

Servis Minibüsünden Düşen Liseli Kız, Yaralandı, System.String[]
ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı. 

Eti Caddesi'nden Höyük Caddesi yönüne giden özel bir firmaya ait öğrenci servis minibüsü, durmak için yavaşladı. Bu sırada aracın kapısı, aniden açıldı. Minibüste bulunan lise öğrencisi Kamile Kara, yola düştü. Yaralanan Kara, çağırılan ambulansla  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile Kara, tedavisinin ardından taburcu edilirken,  Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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