Servis Minibüsünden Düşen Liseli Kız, Yaralandı
30 dakika önce
ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı.
ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı.
Eti Caddesi'nden Höyük Caddesi yönüne giden özel bir firmaya ait öğrenci servis minibüsü, durmak için yavaşladı. Bu sırada aracın kapısı, aniden açıldı. Minibüste bulunan lise öğrencisi Kamile Kara, yola düştü. Yaralanan Kara, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile Kara, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Çorum
Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:55 Kaynak: DHA
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