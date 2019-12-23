Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Son Dakika

Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

Kaza gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan, Menekşe Caddesi'ne iddiaya göre kontrolsüz çıkan Melik Uçkun idaresindeki 34 VR 7568 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeki Yaşar Meresyedi (58) yönetimindeki 16 S 6286 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Melik Uçkun ve kuzeni Serkan Uçkun yere düştü. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Melik Uçkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri Yaşar Meresyedi'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Huzur Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 6 yaralı
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi Kaza yapan aracı izleyen 5 otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

Son Dakika Haberleri
08:40 Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (2) - Son Dakika
08:40 Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika
08:40 Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Son Dakika
08:32 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:31 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi - Son Dakika
08:28 Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Son Dakika
07:44 Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 08:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]