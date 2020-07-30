Servis minibüsüne temizlik aracı çarptı - Son Dakika

Beyoğlu'nda içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu servis minibüsüne temizlik aracı çarptı. Hafif yaralanan çocuklar büyük panik yaşarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı istikametine dönüş yapmak isteyen turizm şirketine ait servis minibüsüne temizlik aracı çarptı. Turizm şirketine ait minibüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan çocukları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Servis minibüsü şoförü, "Dönüş yaparken yandan vurdu" dedi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL