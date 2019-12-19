Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi (2) - Son Dakika

'DAHA HASSAS DAVRANILMASI LAZIM'

İzmir'de U.T.'nin (9), indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücünün hareket ettirmesi sonucu altında kaldığı kazayla ilgili İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, açıklama yaptı. Bostancı, "Bu olayda, aracın sağa yanaşması ve rehber kişinin çocuğu kolundan tutup, karşı tarafa geçirip, aileye teslim etmesi gerekiyordu. Servis çalışanlarımıza ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını hatırlatmak istiyorum, daha hassas davranmalarını rica ediyorum" dedi.

Servis sürücüsüyle görüştüğünü belirten Bostancı, "Çok talihsiz olay. Bir daha yaşanmasın. Şanslıyız ki can kaybı olmamış. İncelediğimiz zaman servis sürücüsü arkadaşımızın eğitimini aldığını, gerekli belgelere sahip olduğunu gördük. O da evlat sahibi. Bizler bu işi yaparken, hem hizmet alan hem hizmet veren kişileriz. Türkiye 'deki tüm servisçi esnafına söyleyeceğim şu; çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluk içinde biraz daha dikkatli olmamız lazım. En değerli varlıklarımızı en güvenli şekilde her türlü tedbiri alarak, ailenin sıkıntı yaşamayacağı şekilde evlerine getirip götürmemiz lazım. Bu olayda, aracın sağa yanaşması ve rehber kişinin çocuğu kolundan tutup, karşı tarafa geçirip, aileye teslim etmesi gerekiyordu. Servis çalışanlarımıza ne kadar kutsal görev yaptıklarını hatırlatmak istiyorum, daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Şoför de çok büyük üzüntü içinde, sabaha kadar uyumadığını söylüyor" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR,