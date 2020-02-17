Servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

11 dakika önce

PENDİK'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı.

Servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
PENDİK'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Servis minibüsü sürücüsü A.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Rabia Aslan, "Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.


- İstanbul
Yenişehir, Pendik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
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