Servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Pendik'te okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezmiş, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetmişti.

Servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Pendik'te okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezmiş, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetmişti. 11 yaşındaki Nedim Fındıklı bugün düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede küçük Nedim'in ağabeyi ile babası gözyaşı dökerken, annesi ise cenaze sırasında ambulansta bekledi. Cenazeye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.


Pendik'te dün sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan servis sürücüsü A.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Küçük Nedim için bugün Kurtköy Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Nedim Fındıklı'nın babası Ünal Fındıklı, ağabeyi Yaşar Fındıklı'nın yanı sıra Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile küçük Nedim'im okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Nedim'in annesinin, sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle cenaze sırasında cami yakınında ambulansta beklediği öğrenildi. Acılı ağabeyi ile babası, küçük Nedim için cenazede gözyaşı döktü.


Cenazede konuşan baba Ünal Fındıklı, "İçimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Çok fazla diyecek bir şey yok. Kader bir şekilde tecelli ediyor ne kadar önlem alırsan al. Ama orada önlem alınsaydı belki çok daha farklı olacaktı. Dün akşam Pendik Kaymakamı ile Belediye Başkanı geldiler ziyaretimize. Ne gerekiyorsa yapılacağının garantisini verdiler" dedi.


Cenazede konuşan acılı ağabey Yaşar Fındıklı, "Hem kardeşim, hem canım, hem en sevdiğim arkadaşımdı. Bir şey söyleyemiyorum. Orada önlem olsaydı belki bir şey olmayacaktı. Tatlı ve cana yakındı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


Nedim Fındıklı'nın cenaze namazı öğle namazını müteakiben kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze, Kurtköy Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu. - İSTANBUL

Fındıklı, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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