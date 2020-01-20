Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar - Son Dakika

Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde servis minibüsünün camını kıran kişi veya kişiler, 300 TL çalarak kayıplara karıştı.

Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde servis minibüsünün camını kıran kişi veya kişiler, 300 TL çalarak kayıplara karıştı.


Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden şehir içi servis şoförü Furkan Şen, sabah saatlerinde işe gitmek üzereyken garaj kapsının açık olduğu fark etti. Aracını kontrol eden Şen, orta kapı camının kırılmış olduğunu ve içindeki 300 TL'sinin çalındığını tespit etti. Polis ekiplerince araçta inceleme yapılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ

Cumhuriyet Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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