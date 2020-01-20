Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar - Son Dakika

Servis minibüsünün camını kırarak 300 TL çaldılar
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde servis minibüsünün camını kıran kişi veya kişiler, 300 TL çalarak kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde servis minibüsünün camını kıran kişi veya kişiler, 300 TL çalarak kayıplara karıştı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden şehir içi servis şoförü Furkan Şen, sabah saatlerinde işe gitmek üzereyken garaj kapsının açık olduğu fark etti. Aracını kontrol eden Şen, orta kapı camının kırılmış olduğunu ve içindeki 300 TL'sinin çalındığını tespit etti. Polis ekiplerince araçta inceleme yapılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ
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