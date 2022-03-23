Servis minibüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Servis minibüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı

23.03.2022 19:43

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde minibüsün çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde minibüsün çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İsa D'nin kullandığı 06 S 60026 plakalı servis aracı, D-750 Devlet Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen öğrencilere çarptı.

Kazada, Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Ö.D ve S.G yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine götürüldü.

Öğrenciler, buradaki ilk tedavilerinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, öğrencilere çarpan servisin, Kızılcahamam TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Servis minibüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı
Servis minibüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı
Servis minibüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı

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Kahramankazan, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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