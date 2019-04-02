Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü

Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü

14 dakika önce

Sakarya'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü, System.String[]
Sakarya'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Ali Ç. (45) idaresindeki 34 ADE 795 plakalı servis minibüsü, Tepe Sokak mevkisinde öğrenci indireceği sırada Koray Sefa Günaydın'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Günaydın'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan servis şoförü Ali Ç'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: AA

Dereköy, Sakarya, Güncel
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