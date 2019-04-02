Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü

Sakarya'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Ali Ç. (45) idaresindeki 34 ADE 795 plakalı servis minibüsü, Tepe Sokak mevkisinde öğrenci indireceği sırada Koray Sefa Günaydın'a çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Günaydın'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan servis şoförü Ali Ç'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi

Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu

CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir