Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsünün Çarptığı Kadın Öldü

Servis Minibüsünün Çarptığı Kadın Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Gökhasan (37), servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Servis Minibüsünün Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
İZMİR'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan  Hanife Gökhasan (37), servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Balçova otoban çıkışında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Gökhasan'a, H.G.'nin kullandığı 35 S 87266 plakalı servis minibüsü çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökhasan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökhasan'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Minibüs sürücüsü H.G. ise Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Hanife, Balçova, İzmir, Güncel
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