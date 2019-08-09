Son Dakika Haberleri: Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2)
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Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2)

1 saat önce

KAZA KAMERALARDABursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarpması sonucu Özlem Üçer'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2), System.String[]

KAZA KAMERALARDA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarpması sonucu Özlem Üçer'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülererde, marketten ekmek aldıktan sonra evine yürüyen Üçer'e yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı ve genç kadının bir süre sürüklendiği görüldü.
SürücüsNecati Aynıgül'ün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
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