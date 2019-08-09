Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2)

KAZA KAMERALARDA Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarpması sonucu Özlem Üçer'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülererde, marketten ekmek aldıktan sonra evine yürüyen Üçer'e yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı ve genç kadının bir süre sürüklendiği görüldü. SürücüsNecati Aynıgül'ün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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