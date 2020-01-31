Servis otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Servis otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

Eskişehir'de bir servis otobüsünün motor kısmı alev aldı.

Servis otobüsü alev alev yandı, System.String[]

Eskişehir'de bir servis otobüsünün motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana geldi.


Olay, Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi Kent Park önünde sabah saat 08: 00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Cengiz S. idaresindeki 26 S 0792 plakalı servis otobüsünün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsü hemen yol kenarına çeken sürücü, durumu Eskişehir İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, polisin güvenliği sağlamasının ardından söndürme çalışmalarına başladı.


1,5 ton su kullanılarak söndürüldü


Bu esnada alevler otobüsün arka bölümünü sararken, itfaiye ekipleri de iki koldan söndürme çalışmasını aralıksız sürdürdü. Yaklaşık 1,5 ton su kullanılarak söndürülen otobüste yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana geldi.


Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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