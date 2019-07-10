Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu böyle çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
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Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu böyle çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralıİZMİR - İzmir'de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 13 yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu böyle çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
İZMİR - İzmir
'de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 13 yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kaza, İzmir Çanakkale
yolu Şakran Mahallesi E-87 Temaşalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale yolunda seyir halinde olan 35 HM 523 plakalı servis otobüsüne 58 TF 879 plakalı hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsü sürüklenerek karşı şeride geçti. Servis otobüsü çarpmanın şiddetiyle üst geçide çarparak durabildi.
Kontrolünü kaybedip kahvehaneye girdi
Hafriyat kamyonu ise kontrolünü kaybederek bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi olmak üzere kazada 13 kişi yaralandı. Aliağa
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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