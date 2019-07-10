Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kamyon kahvehaneye daldı: 2'si ağır 13 yaralı

İzmir'de, bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsüne hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada adeta faciadan dönüldü.

İzmir'de, bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsüne hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada adeta faciadan dönüldü. Kazaya karışan hafriyat kamyonunun bir kahvehaneye daldığı kazada toplamda 2'si ağır 13 kişi yaralandı.



Kaza, İzmir Çanakkale yolu Şakran Mahallesi E-87 Temaşalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale'ye doğru seyir halinde olan Ö.Y. idaresindeki 35 HM 523 plakalı servis otobüsüne, 58 TH 667 plakalı R.Ş. idaresindeki hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 HM 523 plakalı içerisinde bir fabrikaya ait işçilerin bulunduğu servis otobüsü karşı şeride geçti. Bergama istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan E.K.'nin kullandığı 35 S 02460 plakalı araca çarpan servis otobüsü, daha sonrada üst geçide çarparak durabildi.



Kontrolünü kaybedip kahvehaneye girdi



Hafriyat kamyonu ise kontrolünü kaybederek daha sonra bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi olmak üzere kazada toplamda 13 kişi yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si de İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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