Son Dakika Haberleri: Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
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Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı

2 saat önce

İzmir'de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 13 yaralandı.

Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı, System.String[]
Çanakkale, İzmir, 3. Sayfa
İzmir'de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 13 yaralandı.

Kaza, İzmir Çanakkale yolu Şakran Mahallesi E-87 Temaşalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale yolunda seyir halinde olan 35 HM 523 plakalı servis otobüsüne 58 TF 879 plakalı hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsü sürüklenerek karşı şeride geçti. Servis otobüsü çarpmanın şiddetiyle üst geçide çarparak durabildi.

Kontrolünü kaybedip kahvehaneye girdi

Hafriyat kamyonu ise kontrolünü kaybederek bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi olmak üzere kazada 13 kişi yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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