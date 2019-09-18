Servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova
ilçesinde, servis otobüsünün kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak
Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Şen yönetimindeki 34 LDP 464 plakalı servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen Mustafa Oruç
yönetimindeki 34 LAY 066 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Darıca Farabi
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.