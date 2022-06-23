Servis otobüsü kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

KÜTAHYA'da, işçilerin taşındığı servis otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Nafi Güral Fen Lisesi yakınında meydana geldi. Kütahya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Ekrem Uçar yönetimindeki, işçilerin taşındığı 43 S 0136 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Ali Ürüç (77), Şerife Ürüç (77) ve Mehmet Efe Ekici (12), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Kütahya- Afyonkarahisar istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.