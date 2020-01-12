Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı - Son Dakika

Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı

6 saat önce

Adana'da servis otobüsünde piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı, System.String[]

Adana'da servis otobüsünde piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolunda şehir merkezine doğru gelen bir servis otobüsünde kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis otobüsü durdurup arama başlattı. Yapılan aramada piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili S.G. ve Y.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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