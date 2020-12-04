Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İlker Buhan (20), araçta sıkışarak yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İlker Buhan (20), araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, gece yarısı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Buhan yönetimindeki 42 ACN 511 plakalı otomobil, fabrika işçilerinin taşındığı Zehni Yusuf K. yönetimindeki 01 VN 320 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüste yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü Buhan ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Buhan, itfaiye erleri tarafından bulunduğu çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Buhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Buhan'ı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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