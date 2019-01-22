Son Dakika Haberleri: Servis Otobüsünün Altında Kalan Yaşlı Kadın, Öldü

Servis Otobüsünün Altında Kalan Yaşlı Kadın, Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan (81), öldü.

Servis Otobüsünün Altında Kalan Yaşlı Kadın, Öldü, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan (81), öldü.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Yenibağarası Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mesai bitimi Foça ilçesinden İzmir kent merkezi yönüne askeri personel taşıyan A.A. (64) yönetimindeki 35 S 54525 plakalı servis otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Sarıalan'a çarptı. Emekli hava astsubayın eşi olan ev kadını Sarıalan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü A.A.'yı gözaltına aldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

İzmir, Sarıalan, Foça, Güncel
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