Servis Otobüsünün Altında Kalan Yaşlı Kadın, Öldü
1 saat önce
İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan (81), öldü.
İZMİR'in Foça
ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan
(81), öldü.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Yenibağarası Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mesai bitimi Foça ilçesinden İzmir
kent merkezi yönüne askeri personel taşıyan A.A. (64) yönetimindeki 35 S 54525 plakalı servis otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Sarıalan'a çarptı. Emekli hava astsubayın eşi olan ev kadını Sarıalan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü A.A.'yı gözaltına aldı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
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