Son Dakika Haberleri: Servis şoförleri ile toplantı yapıldı
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Servis şoförleri ile toplantı yapıldı

50 dakika önce

Kilis'te, okulların açılmasına kısa süre kala servis şoförleri ile toplantı yapıldı.

Servis şoförleri ile toplantı yapıldı, System.String[]

Kilis'te, okulların açılmasına kısa süre kala servis şoförleri ile toplantı yapıldı.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacak olması münasebetiyle Kilis sınırları içerisinde öğrenci taşımacılığı yapan şoförleriyle, Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kilis Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı ile müşterek toplantı yapıldı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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