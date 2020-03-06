Servis şoförlerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na konvoylu destek - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde faaliyet gösteren servis şoförleri, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na konvoy düzenleyerek destek verdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Daday'da öğrenci servisi işi yapan S.S. Servisçiler Kooperatifine üye şoförler, askere destek ve şehide saygı konvoyu düzenledi. Korna çalmadan, sükunet içinde yapılan konvoydan önce Merkez Kolukaraoğlu Camisi'nde toplanan servis şoförleri ve vatandaşlar, öncelikle askerler ve şehitler için Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından yapılan duaya eşlik etti. Ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği, polis ekiplerinin gözetiminde Merkez Kolukaraoğlu Camisi önünden başlayan konvoy, eski devlet hastanesi önünden geçerek, Orman İşletme Müdürlüğü önünde sona erdi. Vatandaşlarında destek verdiği ve katıldığı konvoyda tüm araçlar ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı. - KASTAMONU