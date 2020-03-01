Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika

Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek oldu.

Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek oldu.


Suriye sınırına komşu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek verdi. Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını kaydeden öğrenci servisi şoförleri, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu yaptı. İlçe halkının da destek verdiği servis şoförleri, klaksonlarını çalarak askerlere destek oldu. İlçede konuşlu askerlerin yanına giden grup, Mehmetçik için dua etti. - HATAY

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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