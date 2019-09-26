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Servis şoförlerinin sorunları konuşuldu

14 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından servis şoförlerinin sorun ve sıkıntıları düzenlenen toplantıda konuşuldu.

Servis şoförlerinin sorunları konuşuldu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından servis şoförlerinin sorun ve sıkıntıları düzenlenen toplantıda konuşuldu.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, il merkezinde hizmet veren öğrenci servis şoförleri ile bir araya gelinerek, eğitimin okul dışındaki sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amiri Yakup Erdoğan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Sadullah İnan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Kilboz ile Toplu Taşıma Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Bektaş, öğrenci servisi şoförleriyle bir araya geldi.


S plakalı araçların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu programda, trafik, sinyalizasyon, yaya öncelikli trafik ve okul önlerinde uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verilip, servis şoförlerinden destek ve özveri istendi. - ADIYAMAN

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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