Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı - Son Dakika

Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde servis şoförlerine yönelik yapılan denetlemelerde alkollü olduğu tespit edilen şoför yakalandı.

Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde servis şoförlerine yönelik yapılan denetlemelerde alkollü olduğu tespit edilen şoför yakalandı. Servis şoförüne para cezası işlemi uygulanırken, öğrencileri okula polis bıraktı.


Keşan'da öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetlemeler yapıldı. Saat 9.15 sıralarında yapılan denetlemeler kapsamında bir özel okulun servis şoförünü durduran polisler, yaptıkları kontrollerde şoförün alkollü olduğunu tespit etti. 0.68 promil alkollü çıkan Ü.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve yol güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan toplam 3 bin 16 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü sürücünün kullandığı servisteki öğrenciler ise polis tarafından okula bırakıldı.


Devam eden kontroller sırasında toplamda 11 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. 3 araç sürücüsüne araç içinde fazladan koltuk bulundurmak, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamak ve 3 servis şoförüne ise yönetmelikte belirtilen hususlara uymaması sebebiyle gerekli cezai işlemler uygulandı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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