Son Dakika Haberleri: Servis Şoförü Cinayetinin Katil Zanlısı Tutuklandı

Servis Şoförü Cinayetinin Katil Zanlısı Tutuklandı

51 dakika önce

Kırıkkale'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.

Servis Şoförü Cinayetinin Katil Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul sevisinde şoförlük yapan Zeki Sulukan (38) aracının içinde önce darp edilip sonra av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine şüpheli olarak dün gece saatlerinde gözaltına alınan İsmail A. (49) emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmail A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Keskin, Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis Şoförü Cinayetinin Katil Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]