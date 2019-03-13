Servis Şoförü Cinayetinin Katil Zanlısı Tutuklandı
51 dakika önce
Kırıkkale'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.
Kırıkkale
'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Keskin
ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul sevisinde şoförlük yapan Zeki Sulukan (38) aracının içinde önce darp edilip sonra av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine şüpheli olarak dün gece saatlerinde gözaltına alınan İsmail A. (49) emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmail A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı
Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu
Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti