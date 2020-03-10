Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı - Son Dakika

Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisi şoförü alkollü çıktı.

Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisi şoförü alkollü çıktı. 1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen servis sürücüsünün, daha önceden de alkollü servis aracı kullandığı için 6 ay ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Denetlemeler sırasında içinde 15 anaokulu öğrenicisi taşıyan V.O. yönetimindeki aracı durduran trafik polisleri, yapılan alkol muayenesinde servis sürücüsünün 1.45 promil alkollü olduğunu tespit etti.


Daha önce de 0.77 promil alkollü araç kullandığı sebebiyle ehliyetine 6 ay el konulan V.O.'ya bu kez de bin 539 TL ve aracın muayenesiz olduğu gerekçesiyle 288 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi. - EDİRNE

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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