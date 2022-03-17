Servis şoförü, kız çocuklarını taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Sinop'ta kurs öğrencilerini taşıyan servis şoförü, 'kız öğrencileri taciz ettiği' şikayeti üzerine tutuklandı.

İddiaya göre, kurs öğrencisi kızların, ailelerine 'servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu' söylemeleri üzerine aileler durumdan şikayetçi oldu. Servis şoförü, emniyet güçlerince Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İfadesinin ardından gözaltında tutulan servis şoförü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - SİNOP