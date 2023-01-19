Cadde ortasında akıl almaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi - Son Dakika
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Cadde ortasında akıl almaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi

19.01.2023 14:06
Cadde ortasında akıl almaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi

Malatya'da bir okul servisi şoförünün trafikte durdurduğu araçta bulunan üç ilkokul öğrencisine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

18 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Servis şoförü öğrencileri tokatladı

O ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce olaydan haber olur olmaz servis sürücünün işine son verildiğini belirterek ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda olayla ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında akıl almaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi - Son Dakika

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