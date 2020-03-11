Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.


Şarkikaraağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:06 Kaynak: DHA
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