Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

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Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:06 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.
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