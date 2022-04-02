Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı

02.04.2022 19:19
Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Gökmen Ağdaş'ın (35) katil zanlısı tekstil işçisi Rıdvan Barın (37), polis tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Gökmen Ağdaş'ın (35) katil zanlısı tekstil işçisi Rıdvan Barın (37), polis tarafından gözaltına alındı. Ağdaş'ı, eşini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Barın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün gece Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokakta meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin evli, 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Ağdaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ağdaş'ın cenazesi bugün öğlen Kayhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öldürülen Ağdaş'ın katil zanlısı olduğu belirlenen tekstil işçisi Rıdvan Barın, polis tarafından gözaltına alındı. Barın, ifadesinde suçunu itiraf edip, Ağdaş'ın eşinin çalıştığı tekstil atölyesinin servis şoförü olduğunu ve eşini taciz ettiği için çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barın, tutuklandı.


Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı
YORUMLAR
500
UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı Son Dakika | SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ Son Dakika | SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Pamukkale, Polis, Taciz, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement