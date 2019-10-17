Son Dakika Haberleri: Servis sürücülerine eğitim
Son Dakika Güncel Servis sürücülerine eğitim

Servis sürücülerine eğitim

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde taşımalı sistem kapsamında öğrenci servisi kullanan sürücülere eğitim verildi.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde taşımalı sistem kapsamında öğrenci servisi kullanan sürücülere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik birimi tarafından düzenlenen eğitim Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Öğrenci taşıması yapan araçlarda şoförlerin dikkat etmesi gereken hususlar ile uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde araçlarda bulundurulması gereken belgelerden de bahsedildi.

Öğrencilerin araçlardan iniş-biniş ve karşıdan karşıya geçişleri esnasında uyulması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimde kış aylarında alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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