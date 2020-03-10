Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı - Son Dakika

Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 15 ana okulu öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Y.O., 1.45 promil alkollü çıktı.

Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 15 ana okulu öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Y.O., 1.45 promil alkollü çıktı. 2'nci kez alkollü araç kullandığı belirlenen Y.O.'nun ehliyetine 2 yıl el konulurken, 1827 lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaattin Önen Caddesi üzerindeki Nevzat Kahraman Anaokulu önüne gelen ve içerisinde 15 anaokulu öğrencinin bulunduğu Y.O.'nun sürücüsü olduğu servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Y.O.'nun 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.O.'nun 2018 yılında da polis tarafından servis araçlarına yönelik yapılan trafik uygulamasında 0.77 promil alkollü yakalandığı ve 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi. Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollü araç kullandığı için 2 yıl süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' ile 'muayenesiz araç kullanmak' suçlarından 1827 lira para cezası uygulandı.


Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
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