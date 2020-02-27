SERVİS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, 4 ÖĞRENCİ YARALANDI - Son Dakika

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SERVİS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, 4 ÖĞRENCİ YARALANDI
7 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
Kazanın görüntüleri
(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
Kazaya karışan araçlar
Olay yerindeki polis ekibi
Görgü tanığı ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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