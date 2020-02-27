Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaştı, 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaştı, 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaştı, 4 öğrenci yaralandı

6 saat önce

Kaza anı kamerada.

Kaza anı kamerada.

Ersan SAN/ İstanbul, (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaştı, 4 öğrenci yaralandı

Başakşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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